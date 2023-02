Fiorenzuola: entrati in funzione i nuovi parcheggi rosa, ecco come usufruirne

Sono entrati pienamente in funzione, a Fiorenzuola, i nuovi “parcheggi rosa”, spazi riservati alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini di età inferiore a due anni. I “parcheggi rosa” sono stati istituiti su provvedimento della giunta comunale e successiva ordinanza della Polizia locale, come previsto anche dal codice della strada, che prevede per i comuni la possibilità di riservare spazi alla sosta dei veicoli muniti dello speciale contrassegno definito “permesso rosa”.

DOVE RITIRARE IL “PERMESSO ROSA” – I cittadini aventi diritto all’ottenimento del “permesso rosa”, ovvero donne in stato di gravidanza o genitori di bambini di età non superiore a due anni, possono richiedere al comune di residenza l’autorizzazione a sostare negli appositi stalli rosa istituiti nel territorio cittadino: a Fiorenzuola sarà necessario recarsi all’ufficio “Fiore per Te”, dove verrà fornita l’apposita modulistica da compilare, portando al seguito una marca da bollo da 16 euro e la certificazione medica (nel caso di donna in gravidanza). Seguirà il rilascio del “permesso rosa”. “Invitiamo i cittadini interessati a recarsi presso l’ufficio per ritirare l’apposito contrassegno e poter pertanto usufruire di questi parcheggi, istituiti dalla nostra amministrazione per fornire un importante strumento di attenzione e supporto alla mobilità in favore delle fasce della nostra popolazione che necessitano di tale agevolazione”, commentano il sindaco Romeo Gandolfi, e l’assessore all’Urbanistica Franco Brauner. Per raggiungere telefonicamente l’ufficio “Fiore per te” è possibile contattare il numero 0523-982680.

DOVE SI TROVANO I “PARCHEGGI ROSA” – Tre stalli sono stati posizionati nelle aree di parcheggio dei centri commerciali cittadini: due nei pressi del “Cappuccini”, e uno vicino al “Mille miglia”. Le altre zone servite dai “parcheggi rosa” sono quelle della stazione ferroviaria, sul lato sud di Largo Marconi; via Bressani, nei pressi dell’ufficio postale e dell’edificio scolastico; viale Vittoria, dove si trova la sede della Medicina di Gruppo “Rose selvatiche”; Corso Garibaldi 127, sede del centro pediatrico; via Grossi, da cui si può accedere comodamente al centro storico, e piazzale Verdi, in prossimità della scuola primaria e del giardino. In Corso Garibaldi e via Grossi sono stati rispettivamente posizionati due stalli. Sarà posizionato nelle prossime settimane, al termine dei lavori di riqualificazione di via Roma, un ulteriore parcheggio nella zona dell’ospedale cittadino.