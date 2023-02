Getta bustina a terra e tenta la fuga. Minore fermato dalla polizia. Altre dosi con sé

Un minorenne è stato fermato nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio dalle pattuglie della squadra Volanti in una operazione di controllo contro il fenomeno di micro spaccio tra i più giovani. Il ragazzo è stato intercettato sul Pubblico passeggio in prossimità di piazzale Genova; alla vista degli agenti ha lasciato cadere una bustina trasparente, tentando di darsi alla fuga. È stato fermato poco dopo e da una perquisizione è stato trovato in possesso di varie dosi confezionate oltre a quella abbandonata a terra, e di ingiustificate somme di denaro.

È stato quindi denunciato e tutto quanto rinvenuto sottoposto a sequestro.

Nei giorni scorsi le pattuglie di polizia avevano svolto attività preventive davanti agli istituti scolastici e proceduto all’arresto di un pusher in via Negri.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà