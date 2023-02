Gragnano: dal Pnrr 408mila euro per ampliare la scuola primaria

Dopo essersi portato a casa poco più di un milione per sistemare la scuola dell’infanzia di via Carella e altri 900mila euro per adeguamento antisismico della scuola primaria, adesso il comune di Gragnano ha appena vinto un terzo bando – come gli altri, sempre da risorse Pnrr – da 408mila euro: serviranno a realizzare una nuova mensa a servizio delle scuole del paese. La buona notizia è arrivata nei giorni scorsi dal Ministero. Il progetto, che consentirà di recuperare spazi per la scuola primaria “Tina Anselmi”, prevede a grandi linee la costruzione di una nuova palazzina sul lato Sud dell’edificio esistente: sarà separata dal corpo principale ma dovrà essere collegata per consentire il passaggio degli studenti che devono recarsi in quello che sarà il nuovo refettorio. Questo consentirà anche di effettuare i lavori senza creare troppo disagio all’attività scolastica.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’