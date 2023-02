Portava una prostituta al lavoro: “Pensavo facesse la lavapiatti”. Assolto 76enne

Pensionato piacentino 76enne, accusato di favoreggiamento della prostituzione per aver ripetutamente portato in macchina lungo via Emilia a Piacenza una prostituta albanese trentenne, si è giustificato dicendo che pensava che faceva la lavapiatti presso un ristorante. E’ stato assolto perché il fatto non costituisce reato. La donna invece è stata condannata a 9 mesi per aver contratto – secondo l’accusa – un matrimonio di “comodo” con un italiano, con il solo scopo di rimanere in Italia in modo regolare e poter così esercitare la prostituzione.

Il processo si è concluso nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio. Il Pm aveva chiesto 16 mesi per il pensionato e 14 mesi per la donna. Gli avvocati difensori avevano chiesto l’assoluzione per i loro assistiti.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’