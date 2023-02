Tre nuovi agenti alla polizia locale di Fiorenzuola: “Presenza più capillare”

Lo scorso 1° febbraio, a Fiorenzuola, sono entrati in servizio i tre nuovi agenti all’interno del comando di Polizia locale del comune: si tratta di Isacco Barbuti, Valter Fava e Armando Sinno. I nuovi componenti, che svolgeranno servizio a tempo pieno, sono stati assunti a seguito del concorso pubblico indetto dal comune e tenutosi tra novembre e dicembre dell’anno scorso.

I tre nuovi agenti sono stati ricevuti, nella sala dell’Orologio, dal primo cittadino Romeo Gandolfi che ha espresso soddisfazione per “l’ingresso in servizio dei tre nuovi agenti, con cui viene concretamente confermata la volontà dell’amministrazione comunale di ampliare il servizio, per meglio rispondere alle esigenze della cittadinanza.” Presenti anche il vicesindaco, Paola Pizzelli, e gli assessori Marcello Minari, Franco Brauner ed Elena Grilli, insieme al comandante della Polizia locale di Fiorenzuola Carla Rigolli. Quest’ultima ha ringraziato l’amministrazione spiegando che “sarà la cittadinanza a beneficiare di questo significativo potenziamento, con cui potremo ora garantire una presenza sempre maggiore e capillare sul territorio”.

