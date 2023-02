Un violento incidente si è verificato attorno a mezzogiorno di oggi, 3 febbraio, alle porte di Rottofreno. Un’auto e uno scooter, per cause ancora da accertare, si sono scontrati poco prima del cimitero. In seguito all’impatto l’auto è finita contro un palo danneggiando il cartello di ingresso del paese, mentre lo scooter si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Ad avere la peggio il conducente del motociclo, le cui condizioni sono molto gravi. La via Emilia è stata chiusa per un’oretta, per consentire i soccorsi e successivamente riaperta al traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni, l’ambulanza della Croce Rossa e la polizia locale di Rottofreno, l’automedica e l’eliambulanza da Parma.