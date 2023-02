È ripresa a pieno regime la Chirurgia ambulatoriale a Castel San Giovanni.

“Nel 2022 – evidenzia Massimiliano Mazzilli, direttore di Chirurgia nel presidio della Val Tidone – abbiamo recuperato i pazienti in lista d’attesa per il biennio precedente. Erano attività che non avevamo potuto svolgere a causa della pandemia. Grazie a questo abbiamo potuto realizzare una riorganizzazione delle attività e dei piani di lavoro, riattivando questo importante servizio per i cittadini: un altro passo in avanti verso lo stato di normalità condiviso con la direzione generale, sanitaria medica, delle professioni sanitarie e il dipartimento chirurgico guidato da Patrizio Capelli”.

Nell’ambulatorio di Chirurgia di Castel San Giovanni i cittadini possono effettuare interventi di asportazioni di neoformazioni cutanee e sottocutanee, cisti, lipomi e nevi in anestesia locale. Il percorso prevede una prima visita chirurgica, necessaria per valutare la necessità e le peculiarità dell’intervento da programmare. L’utente può prenotare il suo appuntamento direttamente a Cup con impegnativa dello specialista o del medico di famiglia. L’ambulatorio esegue anche interventi in autogestione su indicazione dei singoli specialisti in base ai livelli di urgenza clinica riscontrata.

“Questo servizio – sottolinea il dottor Mazzilli – abbraccia il concetto di cura dei cittadini a 360 gradi che da sempre portiamo avanti: questi interventi, seppur di piccola complessità, rispondono a bisogni di salute quotidiani delle persone. L’attività è già stata avviata dalla seconda metà di gennaio. Le attività si svolgono nel comparto operatorio dell’ospedale di Castel San Giovanni il giovedì pomeriggio”.

“Siamo molto soddisfatti della riattivazione dell’attività chirurgica ambulatoriale e di tutte le attività chirurgiche a media bassa complessità assistenziale. Il presidio di Castel San Giovanni – aggiunge Giancarlo Cordani, responsabile della direzione medica dell’ospedale della Val Tidone – è sempre più al fianco della popolazione con servizi che abbracciano la presa in carico dei cittadini a 360 gradi anche dei più fragili per cui sono in elaborazione percorsi dedicati elaborati in sinergia con tutti i dipartimenti aziendali”.

