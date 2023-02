Bonaccini: “Appena il governo sblocca i fondi interverremo a Barberino”

“Interverremo sul ponte di Barberino appena ci verranno assegnati i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione da parte del Governo. Ho incontrato per questo il ministro Raffaele Fitto”.

Lo garantisce il presidente della Regione Stefano Bonaccini, rispondendo ai malumori del sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e del consigliere provinciale Federico Bonini per il mancato finanziamento della ricostruzione del ponte di Barberino, tra Bobbio e Coli, a sette anni e mezzo dal crollo durante l’alluvione del settembre 2015.

L’aut aut degli amministratori era emerso a una recente assemblea a Roma e in consiglio provinciale.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’