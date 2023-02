Cani sbranati da pitbull fuggiti dal loro recinto: proprietaria a processo

Un incursione di pitbull fuggiti sotto la recinzione che doveva custodirli si è conclusa con un cane sbranato e ucciso, un altro a cui è stata mutilata a morsi una zampa, i rispettivi proprietari feriti e pare ferito anche un operaio accorso in aiuto del secondo cane azzannato.

Questi fatti, avvenuti a Rizzolo di San Giorgio, sono finiti davanti al giudice di pace in tribunale a Piacenza. Imputata di lesioni colpose la padrona di cani, una sessantenne piacentina che possiede tre pitbull: un maschio e due femmine. I cani per lungo tempo hanno suscitato comprensibile timore fra gli abitanti di Rizzolo e delle limitrofe frazioni. Spesso, infatti, riuscendo a scappare passando sotto la la recinzione, si lanciavano in feroci scorribande seminando la paura in chi li incontrava. Il processo è stato rinviato a maggio.