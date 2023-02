Castello, dopo gli incidenti ora i passaggi pedonali di via Amendola sono illuminati

I passaggi pedonali di viale Amendola a Castel San Giovanni sono finalmente diventati un po’ più sicuri. Dopo anni di polemiche per la scarsa sicurezza degli attraversamenti riservati ai pedoni (qualche anno fa una donna addirittura morì dopo essere stata travolta lungo il viale), ora le strisce pedonali sono illuminate a giorno.

Il nuovo sistema di luci a led segna un punto a favore della sicurezza dei pedoni, che nel pase sempre più di frequente sono vittima di incidenti (l’ultimo pedone in ordine di tempo è stato investito in piazzale Gramsci, solo pochi giorni fa). L’annuncio della volontà di illuminare gli attraversamenti del trafficatissimo viale Amendola lo aveva dato nelle settimane scorse lo stesso sindaco Lucia Fontana, anche in risposta alle critiche delle minoranze che per l’ennesima volta erano tornate a sollevare la questione. “Auspichiamo interventi analoghi anche per le altre importanti arterie, come via fratelli Bandiera” fanno sapere da Civiltà Castellana.