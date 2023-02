Concorso “Un poster per la pace”, c’è anche una piacentina tra i vincitori

C’è anche un’alunna valtidonese, Amanda Ruci della scuola media di Sarmato, tra i cinque vincitori del concorso “Un poster per la pace” promosso dai Lions di Castel San Giovanni all’interno delle scuole del distretto di cui il club fa parte.

All’invito a partecipare hanno risposto scuole di Lodi, Cremona, Broni, Stradella, Castel San Giovanni per un totale di ben 47 plessi coinvolti. La dodicenne di Sarmato si è classificata al terzo posto inviando un elaborato corredato da una frase che recita: “la pace nel mondo è importante per un futuro migliore”. Al primo posto si è invece classificata una giovane di Stradella, la dodicenne Elisa Sofia Fraschini, secondo cui “tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diffondere e mantenere la pace sono l’amore e la compassione per il nostro prossimo, con una guida autorevole e compassionevole”.

L’ARTICOLO COMPLETO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’