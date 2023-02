Razzia in lavanderia di via Gorra: magro bottino ma danni ingenti

Scassinatori in azione alla lavanderia di via Gorra. Due tentativi in pochi giorni, per un bottino complessivo deludente: circa venti euro in monetine. Ingenti invece i danni all’esercizio commerciale, circa un migliaio di euro.

L’ultima incursione è avvenuta nella sera giovedì 2 febbraio. Ignoti, poco prima delle 22, sono entrati alla lavanderia automatica e approfittando dell’assenza di personale e clienti hanno scassinato la macchina automatica delle borsine che servono per mettervi i panni, razziando il contenuto.