“Un po’ la vendevo, un po’ la fumavo”. Il giudice convalida l’arresto del 40enne

“Sono molti anni che non lavoro se non sporadicamente. Stanco di pesare sulla mia famiglia avevo pensato di comprare un po’ di roba per poter ricavare qualche soldo; un po’ pensavo di fumarla e un po’ di venderla”.

E’ la giustificazione con la quale il quarantenne piacentino trovato con quasi mezzo chilo fra hashish e marijuana si è presentato al giudice, ama che non lo ha salvato dalla convalida dell’arresto e dalla misura restrittiva di obbligo di dimora. II quarantenne non potrà lasciare Alseno, dove risiede. L’uomo, incensurato, è stato rimesso in libertà.