Via Millo, blitz dei ladri al poliambulatorio: rubati apparecchi per 50mila euro

Sono andati a colpo sicuro, con modalità quasi “chirurgiche”: sono entrati, hanno preso due costosi apparecchi laser e poi sono usciti senza toccare altro, perfino richiudendo la porta alle loro spalle. È il colpo da almeno 50mila euro che si è verificato nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio a Piacenza al Poliambulatorio medico Veneziani e al centro Fisiomed di via Millo. I ladri si sono concentrati sulla sola strumentazione, cosa che fa pensare ad un furto su commissione.

L’intrusione si è verificata nella notte ed è stata scoperta solo venerdì mattina all’alba, attorno alle 5.30, quando le donne delle pulizie si sono accorte dell’effrazione ed hanno subito chiamato i responsabili delle due strutture. Da quanto ricostruito finora, sembra che i ladri – sicuramente una banda organizzata di professionisti – si sia intrufolata all’interno del centro da una porta sul retro poco sorvegliata. Quindi, si sono diretti subito su due costosi apparecchi laser, che vengono utilizzati per effettuare la fisioterapia e per scopi dermatologici: due macchine di ultima generazione che costano ognuna circa 25mila euro. Inoltre i ladri hanno afferrato anche altri accessori come un puntale ad utilizzare con lo stesso laser e un altro strumento utilizzato per la mappature dei nei sulla pelle.