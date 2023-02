A Vigolzone il ricordo della battaglia di Nikolajewka: “In onore delle gesta degli alpini”

Dopo 80 anni si ricorda ancora la battaglia di Nikolajewka combattuta dagli alpini italiani in terra di Russia il 26 gennaio 1943. La si commemora per non dimenticare le conquiste di libertà e pace che a noi oggi sembrano scontate ed è per questo che con legge 44 del 5 maggio 2022 è stata istituita la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini che si celebra il 26 gennaio di ciascun anno.

Gli alpini piacentini ricordano quella data e quel sacrificio a Vigolzone, dove 40 anni fa è stato eretto il monumento ai caduti di Nikolajewka. L’organizzazione è del gruppo alpini di Vigolzone, della Sezione alpini di Piacenza e del Comune di Vigolzone il cui sindaco, Gianluca Argellati ieri ha ripercorso i passaggi di quel tragico evento, in cui gli alpini combatterono stremati per riuscire a sfondare l’accerchiamento russo con tutto il loro amor patrio.

Una giornata, ha ricordato il presidente provinciale Ana, Roberto Lupi, che commemora le gesta degli alpini in terra di Russia, ma anche, per il nostro territorio, 600 piacentini caduti e dispersi in Russia nella seconda guerra mondiale.

Oratore ufficiale della cerimonia è stato il giornalista e storico Ippolito Negri, direttore della rivista L’Urtiga, che ha illustrato la situazione e la condizione degli alpini in quei giorni drammatici che permisero ai soldati italiani, seppure in minoranza rispetto a quanti partirono, di tornare a casa, con il testo del canto “L’ultima notte” di Carlo Geminiani, musicato da Bepi De Marzi. “Mormorando, stremata, centomila voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigioverde. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa…”. In corteo, i numerosi partecipanti hanno quindi raggiunto la chiesa parrocchiale per partecipare alla messa.

