Cade da tre metri d’altezza in garage, 78enne di Gossolengo in gravi condizioni

Stava lavorando in garage, quando – per cause ancora da chiarire – ha perso l’equilibrio cadendo da una scala alta tre metri. L’uomo, classe 1945, è stato ritrovato a terra dalla moglie che ha allertato immediatamente i soccorsi.

L’incidente domestico, per il quale l’uomo ha riportato un trauma cranico, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi in un’abitazione lungo via Moro a Gossolengo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Piacenza e l’auto infermieristica del 118. Verso le 16.00 è atterrato l’eliambulanza che ha trasportato d’urgenza il 78enne all’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo, quando è stato caricato a bordo del velivolo, versava in gravi condizioni.