Cristian Lertora eletto presidente dei pubblici esercizi di Confesercenti

È Cristian Lertora il nuovo presidente di Fiepet. La categoria dei pubblici esercizi di Confesercenti Piacenza assume una nuova guida: è Lertora, che si era dimesso dalla Fipe di Unione Commercianti nel luglio 2022 .

L’elezione si è svolta in Confesercenti, oggi 6 febbraio, durante l’assemblea di Fiepet che ha visto partecipare baristi e ristoratori. Eletti anche come vicepresidenti Rachele Tizzoni, Paolo Ravella, Paolo Cassinari e Luciano Salvia.



“Ogni associazione è fatta di persone – spiega Lertora – se non ci si trova più, se non c’è condivisione con la presidenza dell’associazione come è capitato (il riferimento è a Unione Commercianti) ci si rimette in gioco: io l’ho fatto”. Attualmente Fiepet conta circa 300 iscritti: presenti all’assemblea anche il presidente regionale Massimo Zucchini e i vertici di Confesercenti Piacenza.