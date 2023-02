Videosorveglianza a Fiorenzuola, arrivano le nuove telecamere

È prevista per la metà del mese di febbraio l’installazione, nel comune di Fiorenzuola, delle telecamere ambientali e a sistema “ocr” che consentiranno un rilevante ampliamento del sistema di videosorveglianza nel territorio. L’operazione sarà effettuata dalla ditta Metronotte Piacenza – già titolare della manutenzione e della gestione delle immagini provenienti dalle postazioni del sistema di videosorveglianza distribuite sul territorio comunale – per un importo complessivo di 51.500 euro.

DOVE SARANNO INSTALLATE LE TELECAMERE – Le telecamere verranno installate in diverse zone della città: in particolare, gli apparecchi di telecontrollo ambientale saranno installati in Piazzale Darwin; nel Parco Lucca; nei parchi di via Kennedy e di via Don Luigi; presso il monumento ai Caduti; le vie Negri e Gavazzi, e le zone del centro sportivo e del cimitero, a nord della Città. Gli apparecchi “ocr” – in grado cioè di leggere le targhe dei veicoli in transito all’interno dell’inquadratura – saranno invece installati nei pressi delle rotatorie tra le vie Emilia e Kennedy; Illica e Ottolenghi, e Matteotti Roma, unitamente al sottopasso ferroviario di viale Corridoni, mentre la torre faro all’interno dello stadio comunale fungerà da postazione di ponte radio di rilancio del segnale. I quattordici nuovi apparecchi si andranno ad aggiungere ai ventidue già presenti in diverse zone di Fiorenzuola.

IL COMMENTO DEL SINDACO – “Il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale – ha evidenziato il sindaco Romeo Gandolfi – è compreso nelle azioni condotte dall’amministrazione, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza ed intensificare i controlli sul territorio, attraverso un uso preciso e mirato delle tecnologie in dotazione: importante in questo senso è anche il contributo di Metronotte Piacenza, attore privato in grado di valorizzare l’obiettivo del nostro ente per giungere ad un risultato significativo per il comune e la cittadinanza”.