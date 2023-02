A Borgonovo, il giardino della Costituzione: 12 alberi, uno per ogni principio fondante

L’Anpi inaugurerà a Borgonovo un giardino della Costituzione. L’area verde, oggi quasi del tutto inutilizzata, è quella che si trova di fronte all’ex Coop, in via XXV Aprile. Il 17 marzo, giorno dell’Unità d’Italia, in quell’area verde verranno piantati 12 alberi di Giuda, tanti quanti sono i princìpi fondanti della Costituzione, riassunti nei primi 12 articoli.

“Il giardino dedicato alla nostra Costituzione – spiegano dall’Anpi di Borgonovo – prevede che in futuro venga ricavata al centro dell’area verde una sorta di piccolo anfiteatro con nuove panchine, attorniate da targhe che porteranno impresso il testo dei 12 articoli fondamentali della Costituzione”. “Questo giardino – proseguono dall’Anpi – crediamo potrà essere sfruttato come luogo in cui insegnanti e storici e potranno spiegare ai cittadini e agli studenti il significato e il contenuto della nostra Costituzione”.