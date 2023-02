A Ottavello di Rivergaro ci sono due occhi che non si chiudono mai, che restano ben vigili e attenti sia di giorno che di notte, che controllano ogni passaggio pure di domenica. Sono quelli “elettronici” delle due nuove telecamere che sono state installate in questi giorni nei pressi del campo giochi della piccola frazione nella campagna della Val Trebbia.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale arriva dopo le richieste dei cittadini e per il fatto che Ottavello, essendo zona di collegamento tra la Statale 45 e la Provinciale 28, può essere corsia di fuga privilegiata per i ladri, il cui passaggio potrà essere catturato a partire dall’attivazione, prevista tra alcuni giorni.

L’intervento è stato realizzato grazie ad una spesa di ottomila euro dalle casse comunali. Oltre alla posa delle telecamere ambientali da 10 megapixel, la cifra comprende anche il potenziamento della rete per permettere il collegamento alla centrale della polizia locale e una più veloce trasmissione dei dati.

