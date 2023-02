Bimba rischiava di essere investita, salvata da un carabiniere in pensione

Ha salvato una bimba di 4 anni da un possibile scontro con un’automobile che, per fortuna, procedeva a velocità ridotta. E’ il carabiniere in congedo Vincenzo Montesano che tutti i giorni dell’anno scolastico, sempre insieme al suo collega Vito Marchese, presidia un punto strategico per l’ingresso alle scuole San Giovanni Bosco: le strisce pedonali che si trovano davanti alla piazza del mercato per l’attraversamento di viale Matteotti, a Fiorenzuola.

“Erano le 7.50 circa, poco prima l’ingresso a scuola. Una mamma aveva due bimbi per mano e si stava avvicinando all’imbocco delle strisce pedonali per attraversare – racconta Montesano –. Il bambino più grandicello doveva andare a scuola. La piccola, che la mamma teneva per mano, le è sgusciata via per correre sulle strisce. Per fortuna io ero lì , l’ho vista e con prontezza l’ho tirata via dalla strada. L’auto che stava procedendo ha frenato con forza e l’impatto è stato evitato, ma tutti avevamo il cuore in gola”.

L’articolo di Donata Meneghelli su Libertà