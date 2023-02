Bobbio piange Peppi Mozzi. Attraversò il fiume Orinoco cinque volte a nuoto

Il tritone dell’Orinoco non c’è più. Il bobbiese Peppi Mozzi, 91 anni, ha terminato la sua vita da romanzo. Ciclista, figlio di ciclista, salpò su un bastimento per il Venezuela nel 1952. Qui vinse la traversata dal fiume Orinoco per cinque volte.

Quando nel 2014 un camion lo travolse mentre era in sella alla sua bici, Bobbio si mobilitò per pagargli le cure e l’intervento che potessero riportarlo a camminare con una “gamba d’acciaio”.

Nel 2010 venne anche premiato per meriti sportivi e umani dal sodalizio Ra Familia Bubieiza. Peppi, Giuseppe all’anagrafe, ha scelto di essere sepolto al cimitero della sua Bobbio.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’