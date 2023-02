Controlli straordinari: a gennaio 32 patenti ritirate. Droga, segnalate 26 persone

La prefettura ha diramato l’esito dei controlli straordinari disposti dal prefetto Daniela Lupo nell’ambito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia e con i rappresentanti della Provincia e dei Comuni. Servizi che hanno interessato, nel mese di gennaio, tutte le aree attualmente più sensibili in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori, alle condotte di guida a rischio, nonché alle varie forme di mala-movida e abusivismo, anche commerciale. Svolti altresì servizi per la tutela ambientale.

Nel primo mese dell’anno le forze dell’ordine hanno eseguito 38 servizi straordinari che hanno riguardato, nel capoluogo, la zona di Piazza Cavalli, del Pubblico Passeggio, di corso Vittorio Emanuele-Quartiere Santa Teresa/Galleria Coin, dei Giardini Margherita, dei Giardini Santa Franca, della stazione ferroviaria, di Largo Erfurt, di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense e in provincia i comuni di Monticelli e Cortemaggiore.

CONTROLLI IN BAR/TABACCHI E SALE GIOCHI – Sottoposti a controllo anche bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori. Effettuati 1.492 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate 26 persone alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio di unità cinofile, denunciate 14 persone all’autorità giudiziaria, sequestrati 135,32 grammi di droga.

CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI SU STRADA – Il comando provinciale della Guardia di Finanza ha predisposto ed effettuato servizi, nell’ambito del piano regionale d’intervento, in materia di contrasto ai traffici illeciti su strada. Le attività, rivolte in particolar modo al settore delle accise ed al rispetto della disciplina dei prezzi da parte dei distributori stradali, si sono concluse con la constatazione di 11 violazioni amministrative;

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA – Con riferimento alle violazioni del codice della strada, nel mese di gennaio 2023 sono state accertate 217 infrazioni, di cui 52 per eccesso di velocità e 16 per guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate 32 patenti e 8 carte di circolazione, sequestrati 8 veicoli, disposti 4 fermi, nonché rilevati 55 incidenti.

PATENTI SOSPESE– Nello stesso periodo l’ufficio patenti della prefettura ha emanato complessivamente 83 provvedimenti di sospensione, di cui 35 per guida sotto l’influenza dell’alcool e 18 a seguito di sentenza o decreto penale di condanna.

COLLOQUI TOSSICODIPENDENZE – Il Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha effettuato nel mese di gennaio 32 colloqui e notificato 60 convocazioni, emanando 41 provvedimenti sanzionatori e 20 di ammonizione, a fronte di una media mensile nell’anno 2022 rispettivamente di 13 e di 10.

TUTELA AMBIENTALE – Con l’ausilio delle specialità di polizia stradale e Nucleo forestali dell’Arma dei carabinieri, sono stati condotti nei comuni di Monticelli d’Ongina e Cortemaggiore controlli volti a prevenire episodi in danno all’ambiente (abbandono e/o sversamenti di rifiuti) e furti di mezzi agricoli. L’incremento delle attività di prevenzione e controllo del territorio è sostenuto anche dalle polizie locali e da tutte le componenti del sistema sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con le comunità.