Dopo l’assaggio di primavera, freddo e gelo in arrivo: allerta meteo nel Piacentino

Dopo l’assaggio di primavera del fine settimana, il territorio piacentino sarà raggiunto nelle prossime ore da correnti di aria fredda proveniente dai Balcani, in particolare le giornate dal 6 al 10 febbraio si prospettano le più fredde dell’inverno.

La protezione civile regionale prevede una temperatura minima di due gradi sotto zero in città, che scenderà a –5 sulle colline, mentre le massime saranno di 6 gradi per la pianura e zero per le quote più alte.

L’ondata di freddo polare dovrebbe toccare il suo apice tra oggi e giovedì, con intense gelate notturno e mattutine previste in tutto il centro-nord: la minima prevista per Piacenza e pianura è di –4 gradi, mentre la massima si aggira attorno ai 5 gradi. In collina, invece, le temperature non saliranno mai sopra lo zero, con un grado sotto zero di massima e –7 di minima.

Secondo le previsioni di Arpae il cielo resterà sereno, con solamente qualche annuvolamento tra il pomeriggio e la sera di martedì. La protezione civile ha diramato un’allerta gialla per l’Emilia-Romagna in vista delle correnti gelide in arrivo: martedì 7 febbraio si prevede un clima con temperature rigide a causa dei venti freddi provenienti da est.