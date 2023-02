Due aperture straordinarie per il rilascio dei passaporti: 18 e 25 febbraio

L’ufficio passaporti della questura rimarrà aperto, in via eccezionale, nelle mattinate di sabato 18 e sabato 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30.

Le aperture straordinario sono dedicate ai cittadini a cui il sistema di prenotazione online ha assegnato l’appuntamento in una data successiva a quella della loro partenza, prevista non oltre il 30 giugno 2023. I richiedenti dovranno presentare allo sportello tutta la documentazione necessaria per la richiesta di passaporto urgente, indicata sul sito della questura, ovvero: stampa della prenotazione online; autocertificazione dei motivi che rendono urgente il rilascio del passaporto (su carta libera nel caso di esigenze personali e su carta intestata all’ente/azienda in caso di viaggio di lavoro), corredata da eventuali documenti a supporto (es. biglietti aerei); documentazione completa per rilascio del passaporto, compreso anche il vecchio passaporto scaduto (se in possesso); fotocopia del documento del coniuge in caso di assenso firmato da quest’ultimo.

Le aperture straordinarie sono legate al continuo aumento di richieste di passaporto, fenomeno che riguarda non solo Piacenza, ma l’intero territorio nazionale. La crescente domanda è dovuta al desiderio degli italiani di trascorrere le vacanze all’estero dopo due anni di restrizioni, legate alla pandemia da Covid-19, e alla necessità di lavorare o visitare il Regno Unito, non facente più parte dell’Unione Europea dopo la “Brexit”.