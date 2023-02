La tappa del Tour de France partirà da Piacenza, Bonaccini: “Evento storico”

Sarà Piacenza ad ospitare la partenza della terza tappa italiana del Tour de France 2024, la più importante competizione ciclistica del mondo e uno dei tre massimi eventi sportivi internazionali.

Questa mattina all’ambasciata di Francia in Italia, a Roma, è stato firmato il protocollo d’accordo per l’organizzazione, il 29 giugno, del Grand Départ Florence Émilie-Romagne: la partenza del tratto che porterà, per la prima volta in assoluto, i ciclisti a risalire lo stivale, partendo da Firenze per poi passare in Emilia-Romagna e Piemonte, per un totale di tre tappe. A siglare il documento, in presenza dell’ambasciatore di Francia Christian Masset, sono stati Christian Proudhomme, direttore del Tour per Aso (Amaury sport organisation), Dario Nardella, sindaco di Firenze, Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, e l’assessore allo sport della regione Piemonte Fabrizio Ricca.

L’accordo siglato stabilisce la collaborazione tra Aso, la città di Firenze e le regioni Emilia-Romagna e Piemonte, con anche i reciproci impegni per un investimento complessivo di 6.5 milioni di euro. Stabilito anche l’itinerario: prima tappa con la “Grande Partenza”, da Firenze a Rimini (29 giugno 2024), e due successive Cesenatico-Bologna (30 giugno 2024) e Piacenza-Torino (1° luglio).

I corridori della Grande Boucle percorreranno nel Bel Paese oltre 600 chilometri, molti dei quali in Emilia-Romagna, tanto che il presidente della regione, Stefano Bonaccini, ha parlato infatti di “evento di portata storica, una straordinaria opportunità per l’Italia e per lo sport italiano, raggiunta grazie alla grande capacità di fare squadra dimostrata da Istituzioni nazionali e territori”. Secondo uno studio commissionato dalla regione, per le prime tre tappe del Tour sono previsti 1,8 milioni di spettatori, di cui oltre 370mila nella nostra regione, con un indotto diretto di 59 milioni di euro, 29 dei quali nelle casse dell’Emilia-Romagna, oltre ad altri benefici indiretti a livello nazionale per altri 47 milioni di euro.