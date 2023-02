Acqua dal Po per irrigare, con sette milioni si rende impermeabile il canale

Se ancora oggi gli agricoltori piacentini non dimenticano l’ansia per il pericolo (poi scampato) di restare senza acqua per i campi a causa dell’estrema siccità di qualche mese fa, ecco che diventa importante salvaguardare ogni singola goccia in vista di annate che non si prospettano rassicuranti dal punto di vista climatico.

Per questo il Consorzio di Bonifica è pronto mettere un campo un’ulteriore misura anti-spreco andando ad attingere ai fondi del Pnrr: sarà rifatto, coperto e reso quindi impermeabile il canale irriguo Tavernago-Tuna, che collega trasversalmente la Val Tidone alla Val Trebbia per 12 chilometri e consente di distribuire a valle l’acqua prelevata dal Po a Castel San Giovanni. Un progetto da 6,6 milioni di euro che, a causa di rincari delle materie prime, costerà 7 milioni e 526mila euro.

