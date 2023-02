Castel San Giovanni, al via la sostituzione dei sanpietrini di Corso Matteotti

I sampietrini che lastricano Corso Matteotti, l’arteria principale di Castel San Giovanni verranno sostituiti. Sarà un lavoro delicatissimo perché si dovrà mettere mano alla via su cui si affacciano decine di commercianti. Si partirà con i primi cento metri, da piazzale Gramsci a via Pascoli, con il temporaneo trasloco della fermata dei bus direttamente in piazzale Gramsci. “A lavoro ultimato – annuncia il sindaco Lucia Fontana – valuteremo se riportare la fermata sul corso oppure se spostarla definitivamente”. In arrivo anche un parcheggio da 15 posti auto in via Oberdan, l’asfaltatura finale di viale Amendola e sette punti luce artistici in via Mazzini.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’