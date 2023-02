Castello, i piccoli dell’asilo Biribimbo consegnano i loro “desideri” al sindaco

Una delegazione di piccoli castellani ha fatto visita al sindaco e alla giunta di Castel San Giovanni. I piccoli del nido comunale “Biribimbo” hanno preso possesso degli austeri spazi della sala consiglio per recapitare al sindaco un “vasetto di confettura dei desideri”. Un vasetto cioè contenente tanti foglietti con impressi i loro desideri. “Via quei brutti cartelli lungo viale Amendola e poi qualche gioco in più nei nostri spazi” hanno chiesto i cittadini del domani. Presto detto, il sindaco Lucia Fontana e i membri della giunta non hanno proprio potuto sottrarsi alle richieste dei bambini.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’