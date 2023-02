Gossolengo, ecco la nuova giunta di Balestrieri. Mazzari è vicesindaco

Un assessore confermato, uno “esterno” che si aggiunge e due pescati all’interno del gruppo di maggioranza. Ecco la nuova giunta del Comune di Gossolengo dopo l’azzeramento di quella precedente da parte del sindaco Andrea Balestrieri: il primo cittadino si era infatti preso tempo per un ampio rimpasto dopo le frizioni emerse nel gruppo. Viene riconfermata Lauretta Alberti (che mantiene gran parte delle sue deleghe attuali: scuola cultura, politiche giovanili e pari opportunità) mentre si aggiunge come assessore esterno Stefania Eleuteri – piacentina, coordinatrice di Unicoop – per occuparsi dei servizi sociali. Gli attuali consiglieri di maggioranza Pericle Mazzari e Basilio Mandas diventano rispettivamente assessore ai lavori pubblici, agricoltura e servizi istituzionali (con nomina a vicesindaco) e assessore allo sport, sicurezza e ambiente.

Come promesso, Balestrieri – che si occuperà personalmente di bilancio, personale, urbanistica, commercio e associazioni – ha stilato in tempi relativamente rapidi l’elenco del nuovo gruppo di governo.

Altri dettagli domani su Libertà