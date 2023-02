I sindacati dei vigili del fuoco: “Al Comando di Piacenza carenza cronica di autoscale”

I sindacati dei vigili del fuoco Conapo, Cgil, Confsal e Cisl, hanno scritto una lettera indirizzata a prefetto, sindaco, presidente della Provincia e altre istituzioni per risolvere quello che viene definito “l’atavico problema di carenza di autoscale al comando dei vigili del fuoco di Piacenza. Tutti i comandi provinciali – prosegue la nota – dovrebbero essere dotati di due autoscale, mezzo insostituibile ed estremamente necessario per i soccorsi in altezza. A Piacenza avevamo un’autoscala di circa 35 anni ed una che oggi ne ha 20. La prima è stata messa fuori uso quattro anni fa e mai sostituita, la seconda è ferma da oltre sei mesi per essere riparata. L’amministrazione, in prima battuta, ha invitato in sostituzione una vecchia autoscala in uso presso il comando di Ferrara, che però ora si trova in officina per le riparazioni. In rimpiazzo ci è stata fornita un’autoscala immatricolata nel 1994. In questi giorni su territorio nazionale sono state consegnate ben 60 nuove autoscale: alcune di esse arriveranno sicuramente in Emilia Romagna: auspichiamo quindi che una di queste arrivi al Comando di Piacenza, per evitare l’ennesimo mezzo di ripiego. I cittadini della provincia di Piacenza non meritano un trattamento del genere”.

