Inclusione sociale di soggetti fragili: bando da 500mila euro. “E’ un progetto di vita”

Cinquecentomila euro a favore di soggetti fragili, per sviluppare la loro autonomia attraverso progetti innovativi. E’ il bando che porta la firma di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Crédit Agricole Italia. E’ stato presentato stamattina, 8 febbraio, e si prefigge di promuovere nuovi servizi a favore di disabili adulti, fasce di popolazione a rischio di marginalità sociale, minori fuori famiglia, anziani e persone affette da patologie invalidanti, parzialmente autosufficienti. “Esistono fasce di popolazione che hanno bisogno di un aiuto per la realizzazione del loro progetto di vita” – spiega Elena Uber, consigliere d’amministrazione della Fondazione e coordinatrice della Commissione Welfare, che ha presentato l’iniziativa insieme al collega Robert Gionelli. E’ una dimostrazione dell’impegno del nostro gruppo per le tematiche legate all’inclusione – ha aggiunto Giacomo Ferrini, direttore regionale Piacenza- Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia.

BANDO – Sono ammessi partenariati di soggetti (almeno due) con sede legale e operativa nel territorio piacentino o nel comune di Vigevano. Dovrà essere presente un ente del Terzo settore come soggetto capofila. Le proposte potranno essere presentate con scadenza 31 marzo e 30 giugno.