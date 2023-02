“Sputi sulla vetrina ogni mattina, caos in viale Dante”: l’sos di una commerciante

“Ogni mattina la mia vetrina è piena di sputi, non ne posso più”. È l’allarme che si alza da viale Dante: a lanciarlo è la titolare di un’agenzia immobiliare, Antonella Bollati, che segnala una situazione di “atti vandalici, degrado e insicurezza”. La donna ha inviato una richiesta formale di “maggiori controlli nella zona” al comando della polizia locale di Piacenza: “Ma non ho ricevuto alcun riscontro”.

Sul caso interviene anche il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella: “È inaccettabile che a una negoziante che chiede aiuto al Comune non venga neanche data una risposta. L’assessorato alla sicurezza, cancellato dalla giunta Tarasconi, serviva anche a interfacciarsi rapidamente con i cittadini che facevano segnalazioni e richieste: sollecito l’amministrazione a svolgere quanto prima il sopralluogo per decidere come poter controllare meglio via Dante”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: