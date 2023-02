Tentato furto alla farmacia della Besurica: arrestati in flagranza due minori

Due giovani sono stati fermati nella notte in una farmacia della Besurica dove stavano tentando un furto.

I due sono stati bloccati dalle guardie giurate di Ivri Sicuritalia e dagli agenti di polizia.

Dagli accertamenti della Questura è emerso che si tratta di due minorenni che in seguito sono stati accompagnati all’istituto di prima accoglienza a Bologna.

Le indagini sono in corso per capire se si tratta delle stesse persone che hanno già colpito in passato.