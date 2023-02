A Castel San Giovanni nasce uno sportello dedicato agli adulti per “capire” i giovani

Si chiama “Playout” ed è uno sportello di ascolto rivolto ai genitori, agli insegnanti e in generale a tutti gli adulti che hanno a che fare con i giovani. Adulti che pensano di non avere abbastanza strumenti per valutare se i propri ragazzi siano a rischio di esclusione sociale. Lo sportello avviato nel “Centro per la famiglie” di Castel San Giovanni, gestito da Asp Azalea, tenta di intercettare questo disagio partendo dal mondo degli adulti. Ogni venerdì mattina chiunque, in via gratuita, può chiedere consiglio ad una psicologa e un educatore. L’orario di ricevimento è dalle 10 alle 12. I locali si trovano in via XXV Aprile 1b e non più in viale Amendola, dove fino a poco tempo fa aveva sede il centro. “Lo sportello – dice il coordinatore del “Centro per le famiglie”, nonché psicologo e psicoterapeuta Gianni Tosca – ci servirà a capire se il fenomeno del ritiro sociale è presente anche qui e in che misura”.

