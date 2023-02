Ferriere: i servizi educativi tornano ad essere gestiti dal Comune

Dal 1 agosto 2023 i servizi educativi di Ferriere (trasporto e mensa scolastica, asilo nido) torneranno ad essere gestiti direttamente dal Comune e non più dall’Unione Alta Valnure composta dai Comuni di Pontedellolio, Bettola, Farini e Ferriere.

Per gli utenti non cambia nulla, sia dal punto di vista economico sia da quello dei servizi erogati. Si tornerà a fare richiesta solo rivolgendosi al Comune e non più indirizzando all’Unione le pratiche o le domande. Il consiglio comunale di Ferriere, riunito qualche giorno fa, ha votato all’unanimità la revoca proposta dall’amministrazione.

Una semplice riorganizzazione, riferisce il sindaco di Ferriere, Carlotta Oppizzi, per rendere più semplice ed efficace l’erogazione dei servizi educativi che di anno in anno registrano esigenze diverse da parte delle famiglie e che quindi hanno maggiore necessità di essere adeguati.