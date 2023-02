I colori del soccorso insieme per un corso di formazione indetto dai vigili del fuoco

Divise di diverso colore insieme per investire in formazione e sicurezza. Un grande arcobaleno del volontariato e dell’assistenza ai cittadini si è riunito questa sera allo Spazio Rotative di via Benedettine per partecipare al seminario organizzato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Piacenza con il patrocinio di Editoriale Libertà.

“Un convegno nato da lontano con l’obiettivo di rispondere ai quesiti posti dall’innovazione tecnologica – le parole dell’ispettore antincendio Massimiliano Clini -, previlegiando le tematiche legate alla sicurezza”. Al centro del seminario le varie tipologie di alimentazione degli autoveicoli, con particolare attenzione rivolta al corretto approccio agli incidenti coinvolgenti i mezzi ad alimentazione alternativa, da quelli elettrici a quelli a metano liquido. La lezione è stata condotta da un gruppo di lavoro regionale dei vigili del fuoco, guidato dal responsabile Fabio Baracchi, intervenuto in videoconferenza.

Al seminario hanno partecipato volontari e operatori professionisti del 118 di Piacenza, di Anpas, Croce rossa. Con loro anche metronotte Piacenza e gli agenti della Polizia locale. Tutti attori che intervengono per primi sugli incidenti stradali. “Crediamo molto alla sinergia e alla collaborazione tra diversi operatori – rimarca Clini -, è fondamentale la cooperazione e l’interoperabilità tra le varie forze sul campo”. Piacenza da questo punto di vista è un fiore all’occhiello: “La nostra realtà dovrebbe essere presa d’esempio a livello nazionale” evidenziano i vari partecipanti al seminario.