La presidente Patelli in visita a Cassinari, Casali e Tramello: “Per conoscere le esigenze”

La presidente della Provincia, Monica Patelli, è andata in visita agli istituti Casali, Cassinari e Tramello.

Visite che hanno segnato la ripresa del calendario di incontri con i dirigenti scolastici degli istituti situati negli edifici di proprietà dell’ente di Corso Garibaldi.

Nelle tappe di mercoledì 8 febbraio la presidente Patelli è stata accompagnata dalla vicepresidente con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, Patrizia Calza, dalla dirigente del servizio Istruzione e formazione, Annamaria Olati, e dal dirigente del servizio Edilizia, Jonathan Monti. Con loro anche i tecnici Matteo Bocchi e Roberto Dacrema del Servizio Edilizia e Servizi tecnologici.

Al “Casali” la presidente Patelli è stata accolta dalla dirigente scolastica Raffaella Fumi insieme ad Alessandro Alloni (vicepreside del Casali) e a Lorenza Fumi (collaboratrice del vicepreside). La dirigente scolastica di “Cassinari” e “Tramello”, Sabrina Mantini, ha ricevuto la delegazione della Provincia nella sede del liceo artistico, mentre la precedente visita all’istituto tecnico è stata curata dalla collaboratrice Rita Nardozza.

“La serie di appuntamenti con le scuole – spiegano la presidente Patelli e la vicepresidente Calza – si sta confermando un percorso utile per dettagliare ulteriormente le esigenze espresse dalle diverse realtà. Al netto di alcune specificità dei singoli istituti, anche l’incontro odierno ha evidenziato la richiesta di nuovi spazi da parte delle scuole ubicate negli edifici di competenza della Provincia. Ciò dipende principalmente da due fattori: da un lato la crescita più o meno sensibile delle iscrizioni, dall’altro lato dall’evolversi della didattica, con il crescente utilizzo dei laboratori. Tutti sappiamo che non esistono ricette miracolistiche: la Provincia, pertanto, ragionerà da un lato per trovare soluzioni nell’immediatezza, e dall’altro lato con una visione di prospettiva, nell’ambito di un riordino complessivo degli spazi destinati alle scuole superiori”.