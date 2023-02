Scuola di giornalismo, oggi con Libertà l’Eco di Giulia del liceo Colombini

Oggi i lettori di Libertà troveranno, all’interno del quotidiano, una sorpresa. Nel 2023 infatti sono ricominciate le pubblicazioni dei giornali scolastici di Piacenza e provincia, e proprio oggi Libertà ospita il primo di queste pubblicazioni.

Al centro del giornale, 8 pagine de “L’Eco di Giulia”, la testata scolastica del liceo Colombini di Piacenza.

Tra le pagine i ragazzi hanno deciso di raccontare le esperienze vissute grazie al proprio percorso scolastico, come gite d’istruzione ed esperienze Erasmus, ma non solo. Un approfondimento è stato dedicato ai disturbi dell’attenzione e alle difficoltà nello studio.

Spazio poi alle passioni dei giovani, con consigli di lettura e le novità dal panorama musicale italiano.

Una intera pagina è stata dedicata ad un’elaborazione fantasiosa della vicenda del “Ritratto di signora” di Klimt, ideato dai ragazzi in occasione della mostra ospitata a Piacenza.

E poi ancora poesie, testimonianze e reportage dalla giovane redazione de “L’Eco di Giulia”.

