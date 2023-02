Apre Residenza Laura, prima struttura in regione per autismo grave e disabilità

Inaugurato oggi, 10 febbraio, il centro comunità “Residenza Laura”, la prima ed unica struttura residenziale nella nostra Regione per pazienti con gravi forme di autismo e disabilità intellettiva che manifestano disturbi del comportamento. L’edificio sostituirà quello di Ca’ Torricelle, unico centro per il trattamento estensivo di tali patologie presente sul nostro territorio, ma ritenuto poco collegato al resto dei servizi. “Il centro – ha spiegato Corrado Cappa , direttore dell’unità di psichiatria e inclusione sociale- si propone come una vera comunità terapeutica: un luogo di intervento intensivo con specialisti per utenti con problemi distruttivi e di autolesionismo- aggiungendo che -“i malati non devono essere esclusi, con accorgimenti tecnici si possono ottenere risultati positivi, con persino il reintegro in comunità”. Gli utenti, infatti, seguono un percorso che ha l’obiettivo finale di riaccompagnarli all’esterno, verso l’inclusione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro.

La struttura è dedicata a Laura Scala, psicologa dell’Ausl scomparsa prematuramente l’anno scorso e per 10 anni a guida della Comunità Ca’ Torricelle. “Residenza Laura- ha aggiunto Eleonora Corsalini, direttrice delle attività sociosanitarie -è una comunità molto importante, che completa l’attività di servizi già presenti sul territorio ponendosi come nodo centrale di questa rete di assistenza.” Il centro raccoglie persone per tutta l’area dell’Emilia Nord ed è in grado di ospitare 14 pazienti, la cui presenza nelle famiglie risulterebbe critica per via delle patologie di cui soffrono. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche le autorità, rappresentate da Nicoletta Corvi, assessore alla politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale.