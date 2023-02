Castel San Giovanni, un albero di Faggio per celebrare la Giornata del ricordo

Castel San Giovanni ha voluto celebrare la Giornata del ricordo, affidando alle nuove generazioni il compito di non dimenticare quella pagina dolorosa e vergognosa di storia recente. Nel parco del Rio Lora è stato quindi piantato un albero di faggio.

Il sindaco Lucia Fontana, ha ricordato i martiri delle foibe ma anche le migliaia di persone “che furono costrette a lasciare le loro case”, nei territori contesi di Istria e Dalmazia. “Furono costretti a vivere come profughi in un Paese, l’Italia – ha detto il primo cittadino – che era il loro ma che non li riconosceva e che anzi li guardava con sospetto e con disprezzo. Tra loro ci furono anche tanti ragazzi che dovettero abbandonare la loro terra”.