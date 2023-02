Detenuto nel reparto di osservazione psichiatrica aggredisce tre agenti

Gravissima aggressione nel carcere di Piacenza perpetrata ai danni di tre poliziotti penitenziari da parte di un detenuto di origini extracomunitarie.

“È accaduto nel reparto di osservazione psichiatrica – denuncia Giovanni Battista Durante del sindacato Sappe – all’atto dell’immissione ai passeggi, con il soggetto che è andato in escandescenza ed ha violentemente colpito un agente. I soccorsi di altri colleghi non hanno impedito l’arresto immediato della condotta intrapresa, anche loro rimasti coinvolti dall’aggressione. La vicenda – aggiunge – ripropone il dilemma legato alla gestione di soggetti affetti da patologie psichiche in un contesto in cui la medicina penitenziaria dovrebbe prevedere interventi di competenza”.

Il sindacato Sappe lancia l’allarme, specificando che “le aggressioni al personale di Polizia penitenziaria risultano essere un fenomeno in forte ascesa e che, al momento, nessun rimedio sembra sia stato individuato a livello centrale in grado di arginare la terribile escalation. I rischi che derivano dalla presenza di detenuti con patologie psichiche sono notevoli e con l’elevata percentuale di possibili eventi come quello in cui i tre poliziotti hanno subito l’aggressione. L’auspicio è di una giusta condanna e nel trasferimento in altro istituto del prevenuto. Ai colleghi rimasti coinvolti, molto prostrati, va tutta la solidarietà del sindacato”.

In Emilia Romagna, nel solo 2021, ci sono stati 1381 atti di autolesionismo, 164 tentativi di suicidio, 4 suicidi, 589 colluttazioni, 245 ferimenti.

