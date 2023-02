Dopo 42 anni, il pediatra di Podenzano Corrado Fragnito andrà in pensione

Il prossimo 15 febbraio sarà l’ultimo giorno di lavoro del dottor Corrado Fragnito, pediatra di libera scelta a Podenzano. E’ arrivato infatti il momento della pensione a 70 anni di età e dopo 42 anni di professione, tutta spesa a Podenzano.

Il dottor Fragnito, originario di Benevento, si è laureato in medicina e pediatria all’Università di Parma nel 1978 e tre anni dopo, sposatosi con una podenzanese, ha aperto il suo ambulatorio in paese dove è sempre rimasto. Al suo posto, nell’ambulatorio di via Rossetti, arriverà la pediatra Grazia Scibilia. Fragnito, che è anche specialista ambulatoriale e dermatologo pediatra, continuerà comunque il lavoro in libera professione.

“Se tornassi indietro – dice – rifarei molto volentieri tutto il mio percorso fino a qui. Sono molto soddisfatto, la mia priorità è sempre stata curare i bambini, impegnandomi con tutta la competenza che ho”. Fragnito ha curato generazioni di bambini, da Piacenza fino all’Alta Valle esercitando anche la specialistica ambulatoriale a Bettola, Farini e Ferriere. Medico vaccinatore alla Casa della Salute di Podenzano, è stato presente nella struttura anche come pediatra il sabato mattina. Da tanti anni è direttore sanitario dell’Avis di Podenzano.

L’articolo di Nadia Plucani su Libertà