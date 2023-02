Erasmus, l’istituto comprensivo di Pianello ospita nove alunni tedeschi

L’Istituto comprensivo di Pianello ospita in questi giorni 9 alunni tedeschi. I giovani provengono dalla città di Mönchengladbach e sono ospiti di altrettante famiglie pianellesi. I ragazzi tedeschi sono arrivati a Pianello grazie ad un Erasmus che lo scorso mese di novembre aveva consentito ai compagni valtidonesi di partire alla volta della cittadina tedesca. La comitiva ha visitato Mulino Lentino, Piacenza, Nibbiano, praticato sport all’aria aperta e partecipato alle lezioni in classe con in coetanei pianellesi. A inizio primavera altri due gruppi di alunni valtidonesi del Comprensivo diretto da Monica Massari partiranno, sempre grazie agli scambi Erasmus, per Spagna e Irlanda.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’