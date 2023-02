Oggi è il Giorno del Ricordo: “Riflettere su questa pagina di storia spesso negata”

Davanti al piccolo cartello che dedica il pezzo di terra di via Trivioli ai martiri delle foibe si è celebrata anche a Piacenza il Giorno del Ricordo.

“I valori della verità, di giustizia e della libertà sono i soli in grado di prevenire il ritorno di questo orrore”, ha detto il prefetto Daniela Lupo durante la cerimonia che ha visto partecipare, oltre a una rappresentanza del liceo Colombini, della scuola di Gragnano, del Consiglio comunale dei ragazzi e della Consulta degli studenti, anche il sindaco Katia Tarasconi e la presidente della provincia Monica Patelli. “È importante riflettere su questa pagina di storia che troppo spesso è stata addirittura negata”, è intervenuta Patelli, mentre Tarasconi ha sottolineato come “questo è un dolore appartenga all’Italia intera”.

Al termine della cerimonia la benedizione delle corone d’alloro da parte di don Federico Tagliaferri.

Di fianco al giardino mano ignota ha affisso un cartellone: “La stampa dimentica, gli italiani ricordano”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà