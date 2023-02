Al bar mentre era agli arresti domiciliari. Trasferito in carcere cittadino straniero

Sorpreso all’interno di un bar mentre si trovava agli arresti domiciliari e non solo, avrebbe commesso numerose violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziarie. Per questo, nella mattinata di ieri, la Squadra mobile di Piacenza ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un cittadino dominicano trentatreenne. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari in seguito ad una condanna definitiva per il reato di tentato omicidio, commesso nel 2014 a Castel San Giovanni.

Il trentatreenne proseguirà quindi la sua condanna in carcere.