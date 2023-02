Confesercenti al lavoro tra i monti. Inaugurata la nuova sede di Bobbio

Confesercenti Piacenza ha scelto di aprire un ufficio tra i monti. La nuova sede si trova in piazza Venticinque Aprile a Bobbio e come spiegato al taglio del nastro, presenti diverse cariche istituzionali, commercianti e artigiani locali, “vuole essere una dimostrazione di vicinanza e attenzione alle piccole e micro imprese del territorio”. La sede sarà aperta al lunedì e al giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; al sabato mattina dalle 9 alle 12.30. Una mattina al mese Confesercenti si sposterà anche a Ottone. Diverse le sfide annunciate: da nuovi fondi per gli isolati di ponte Lenzino alla difesa dei servizi.

