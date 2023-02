Droga in auto, segnalati due uomini. Donna al volante ubriaca: denunciata

Due uomini segnalati come assuntori di stupefacenti (ad uno di essi è stata anche ritirata la patente) e una donna denunciata per guida in stato di ebbrezza.

E’ il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza impegnati in specifiche zone della città e sulle principali strade di ingresso.

Lungo viale Sant’Ambrogio a Piacenza, questa notte verso le 3, gli uomini dell’Arma hanno fermato e controllato una donna alla guida della propria auto. All’esito dell’alcoltest è risultata avere un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Giovedì sera, sulla strada per Cortemaggiore, l’equipaggio del Radiomobile ha fermato e controllato un artigiano di 36 anni che è stato trovato in possesso di quasi un grammo di cocaina. È stato segnalato quale consumatore di droga e gli è stata ritirata la patente. Poco distante, a Piacenza sulla Caorsana, è stata fermata un’altra autovettura con a bordo due uomini. Un operaio di 37 anni, seduto accanto all’amico conducente di 40 anni, si è disfatto di un involucro che conteneva circa un grammo di cocaina e di altri due involucri che in totale contenevano quasi due grammi e mezzo di eroina. La droga è stata recuperata e l’operaio è stato segnalato quale assuntore.