Tamponano un’auto e fuggono senza prestare soccorso: denunciati

Provocano un incidente stradale e si allontanano senza prestare soccorso, dopo circa un mese sono stati identificati e denunciati dai carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola. Il fatto si è consumato nel primo pomeriggio del 14 gennaio scorso, in corrispondenza dell’incrocio tra via Galluzzi e via Tre Case a Cortemaggiore. Un’autovettura con alla guida una giovane 22enne viene tamponata da un’altra vettura con a bordo due persone che dopo l’urto si allontanano senza prestare soccorso. La giovane, per fortuna, non riporta gravi conseguenze, ma solo un grosso spavento e 5 giorni di prognosi. Dei rilievi dell’incidente si occupano i carabinieri. Dopo un’accurata verifica dei video delle telecamere di sorveglianza della zona e da una attenta verifica sul “sistema di letture targhe”, i militari di Fiorenzuola sono riusciti a risalire all’autovettura che era rimasta coinvolta nel tamponamento e alle due persone che si erano allontanate. Si tratta di due giovani, di 23 e 24 anni, che uno in qualità di conducente e l’altro in qualità di passeggero, sono stati denunciati per fuga dopo sinistro stradale.

