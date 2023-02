Castel San Giovanni: nuovo nido e si allarga la materna per accorpare 10 sezioni

Le scuole per l’infanzia di Castel San Giovanni stanno per subire una mini rivoluzione. La costruzione di un nuovo nido in via Eleonora Duse, per cui sono stati aggiudicati i lavori a una ditta di Marigliano di Napoli, consentirà di liberare gli spazi dell’attuale nido “Biribimbo”. Questi ultimi verranno adattati per allargare l’adiacente scuola materna. In questo modo sarà possibile accorpare tutte le dieci sezioni di materna in un solo plesso. Al milione e centomila euro che si spenderà per riconvertire i locali del nido Biribimbo in materna si aggiunge il milione e mezzo di euro per la costruzione del nuovo nido comunale in via Eleonora Duse. Alla chiusura del bando le domande presentate sono state 20.

